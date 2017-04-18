Украина

Главный тренер Динамо Сергей Ребров получил признание от Всеукраинского объединения тренеров.

В 25-м туре киевляне под руководством Реброва с минимальным счетом одолели луганскую Зарю, а автор победного гола Денис Гармаш стал лучшим игроком тура по версии УПЛ.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало действия всех тренеров в 25-м туре украинской Премьер-лиги и приняло решение, что лучшим был именно Ребров.

Наставник Динамо был оценен следующим образом:

1. Номинальный результат команды — 5

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)

2. Трудности в построении и управлении подопечными — 4

(Травмированы/дисквалифицированы, особые обстоятельства)

3. Мастерство в работе с кадрами — 4

(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

4. Тренерское мастерство — 5

(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)

5. Накопительный критерий — 5

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)

Итоговая оценка — 4,6.

Отметим, что лучшим в отчетном туре Первой Лиги со средним баллом 4,8 стал наставник черниговской Десны Александр Рябоконь.