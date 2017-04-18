Главный тренер Динамо Сергей Ребров получил признание от Всеукраинского объединения тренеров.
Сергей Ребров, - Getty Images
18 апреля 2017, 19:17
В 25-м туре киевляне под руководством Реброва с минимальным счетом одолели луганскую Зарю, а автор победного гола Денис Гармаш стал лучшим игроком тура по версии УПЛ.
Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало действия всех тренеров в 25-м туре украинской Премьер-лиги и приняло решение, что лучшим был именно Ребров.
Наставник Динамо был оценен следующим образом:
1. Номинальный результат команды — 5
(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)
2. Трудности в построении и управлении подопечными — 4
(Травмированы/дисквалифицированы, особые обстоятельства)
3. Мастерство в работе с кадрами — 4
(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)
4. Тренерское мастерство — 5
(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)
5. Накопительный критерий — 5
(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)
Итоговая оценка — 4,6.
Отметим, что лучшим в отчетном туре Первой Лиги со средним баллом 4,8 стал наставник черниговской Десны Александр Рябоконь.