Украина

Центральный матч 26-тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером рассудит бригада арбитров во главе с Константином Трухановым.

Труханов работает в украинской Премьер-лиге с 2012 года, а в этом сезоне он отсудил десять матчей, в которых показал 50 желтых и одну красную карточку, а также назначал один пенальти.

Ранее в этом сезоне 41-летний харьковчанин судил четыре матча с участием киевлян: две победы (против Александрии 5:1 и Зари 2:1), одна ничья (против Александрии 1:1) и одно поражение (против Ворсклы 0:2).

Шахтер выиграл оба матча в этом сезоне, на которых работал Труханов — против Карпат (3:2) и Черноморца (2:0).

Ассистентами арбитра будут Александр Войтюк (Запорожье) и Олег Плужник (Харьков). Четвертый арбитр — Юрий Можаровский (Львов). В качестве наблюдателя выступит глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи.

Матч между Динамо и Шахтер состоится в пятницу, 21 апреля, на НСК Олимпийском. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.