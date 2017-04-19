Центральный защитник Шахтера Иван Ордец продолжает восстанавливаться после травмы.
ИВАН ОРДЕЦ, SHAKHTAR.COM
19 апреля 2017, 16:16
С 13 апреля Ордец занимался по индивидуальной программе. Из-за повреждения Иван также пропустил поединок против Олимпика (4:0).
Как информирует официальный сайт Горняков, Ордец продолжает восстанавливаться, занимаясь под присмотром физиотерапевтов.
Таким образом, участие центрального защитника в ближайшем матче своей команды против Динамо находится под большим вопросом.
Поединок между Динамо и Шахтером состоится 21 апреля в Киеве.