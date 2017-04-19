Украина

Юный полузащитник Динамо Виктор Цыганков полностью восстановился после повреждения.

Последний раз Цыганков выходил на поле 2 апреля в матче с Александрией (4:1). Тогда игрок провел на поле всего 2 минуты.

С тех пор из-за повреждения Виктор не тренировался в общей группе и не принимал участия в играх.

Как информирует официальный сайт Динамо, на сегодняшней тренировке команды Цыганков занимался в общей группе без каких-либо ограничений.

Таким образом, 19-летний полузащитник сможет помочь своей команде в ближайшем матче против Шахтера, который состоится 21 апреля в Киеве.