Центральный защитник Динамо Евгений Хачериди и полузащитник команды Валерий Федорчук не готовятся к игре против Шахтера.
ЕВГЕНИЙ ХАЧЕРИДИ, FOOTBALL.UA
19 апреля 2017, 17:38
Хачериди травмировал колено в конце марта и с тех пор проходит курс реабилитации. Федорчук, в свою очередь, никак не поможет оправиться от повреждения приводящей мышцы.
Как информирует официальный сайт киевлян, оба игрока не готовятся к важнейшему матчу против донецкого Шахтера.
Отмечается, что Федорчук и Хачериди тренируются по индивидуальной программе. Точные сроки их восстановления неизвестны.
Поединок между Динамо и Шахтером состоится 21 апреля в Киеве.