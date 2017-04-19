Украина

Центральный защитник Динамо Евгений Хачериди и полузащитник команды Валерий Федорчук не готовятся к игре против Шахтера.

Хачериди травмировал колено в конце марта и с тех пор проходит курс реабилитации. Федорчук, в свою очередь, никак не поможет оправиться от повреждения приводящей мышцы.

Как информирует официальный сайт киевлян, оба игрока не готовятся к важнейшему матчу против донецкого Шахтера.

Отмечается, что Федорчук и Хачериди тренируются по индивидуальной программе. Точные сроки их восстановления неизвестны.

Поединок между Динамо и Шахтером состоится 21 апреля в Киеве.