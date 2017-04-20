В рамках 26-го тура молодежного чемпионата Украины Динамо оказалось сильнее Шахтера.
фк динамо
20 апреля 2017, 15:58
Динамо — Шахтер 2:0
Голы: Ориховский, 65, Булеца, 90
Динамо: Бущан, Лукьянчук, Чоботенко, Тимчик, Осман, Кравченко (Михайличенко, 78), Ориховский (Шапаренко, 90), Буяльский (Булеца, 46) Леднев, Корзун (Казаков, 46), Щебетун
Шахтер: Кудрик, Кирюханцев, Сагуткин, Качараба, Корниенко, Танковский, Игнатенко (Глущук, 81), Пихаленок, Арабидзе (Арендарук, 62), Топалов, Борячук.
Предупреждения: Казаков — Качараба, Арендарук, Сагуткин
Удаление: Арендарук, 90+1