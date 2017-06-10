Украина

Статистический портал InStat подвел итоги чемпионата Украины сезона 2016/17.

Кто когда забивал и пропускал?

Лидерами по числу забитых голов стали вице-чемпионы Украины Динамо Киев (69), которые на три гола опередили Шахтер. Худшей командой по этому показателю стала Волынь – 14 мячей – забивающая 0,44 гола за матч.

Доставали мяч из собственной сетки ворот чаще других игроки Волыни (51). Лучшей же защитой обладали Горняки, пропускающие по 0,75 гола за матч. Также меньше одного мяча за поединок пропускали Заря и Сталь (по 31 в 32 матчах).

В среднем на одну команду приходится 37,25 гола за 32 матча чемпионата. Более результативными были вторые таймы (54% голов), а самым богатым на голы периодом поединка – последние 15 минут матча (23% от всех голов).

Откуда забивали/пропускали голы?

Киевское Динамо забило из-за пределов штрафной 11 голов, что стало лучшим показателем в чемпионате. Столько же мячей с дальней дистанции пропустили Карпаты.

С игры больше всех забивали игроки Шахтера (53), которые использовали в основном позиционные атаки. Черноморец и Волынь (по 11) — внизу таблицы по этому показателю.

Подопечные Виталия Кварцяного не только забивали меньше других с игры, но и пропускали больше остальных (36). Дончане же в этой категории находятся в самом низу — 15 голов.

А вот по исполнению стандартов равных в УПЛ не было киевскому Динамо — 24 гола после розыгрышей стандартных положений. 9 раз киевляне забивали после угловых (столько же у Шахтера), 4 — прямыми ударами со штрафных, 3 — после розыгрышей штрафных ударов и 8 с пенальти.

Хуже всех справлялись с стандартами оппонентов Олимпик и Александрия (по 16).

Длительность голевых атак

Самые долгие голевые атаки проводят команды, которые больше других владеют мячом. В УПЛ это Динамо (26 секунд в среднем) и Шахтер (23,2 секунды).

Самой "быстрой" командой является Черноморец, которому нужно было всего 2,3 секунды, чтобы забить.

Одесситы во время своих голевых атак в среднем делали всего одну передачу, но есть команда, которой понадобилось еще меньше – Волынь (0,7 передач в голевых атаках в среднем). Динамо (8,6) и Шахтер (8,1) в этом показателе недосягаемы для других.

Пенальти

Всего в сезоне 2016/17 в УПЛ было назначено 47 одиннадцатиметровых ударов. Из них 43 были точными. Отметим, что половина нереализованных пенальти на счету игроков Шахтера, также по разу мазали футболисты Зари и Александрии.

Удары в створ/мимо

Донецкий Шахтер не только чаще других бил по воротам (16 ударов в среднем) в этом сезоне, но и качество этих ударов было наилучшим. 41% от всех ударов пришелся в створ ворот (6,6 за матч). У Александрии данный процент равняется 40, но они на ряду с Днепром и Волынью наносили меньше всех ударов по воротам.

Владение мячом

Горняки владели мячом в матчах УПЛ в среднем по 67% игрового времени. В чистом виде – 37 минут и 1 секунду.

34:13 – показатель Динамо, что составляет 64% за игру. Александрия больше отдавала мяч конкурентам, а сама владела им всего 42% времени, или же 20 минут и 38 секунд.

Передачи

Длительное время владение мячом подразумевает большое количество исполненных передач. Поэтому лидерами в этом показателе являются все те же Шахтер и Динамо. Горняки в среднем за матч отдавали 658 пасов, 580 из которых доходили до адресата (88%).

По 39 передач в среднем за матч две лучшие команды УПЛ отдавали в штрафную, но у Шахтера на две больше были точными.

Навесов же Динамо исполняло больше – 14 за матч, 4 из которых точные.

Отборы, обводки

Бразилец Марлос был лучшим среди игроков в плане обводок соперников, а его Шахтер стал лучшим в суммарном количестве обводок для команды.

Всего игроки донецкого клуба 41 раз в среднем за матч шли в обводку и 28 раз преуспевали в этом (68%). Отметим, что третье место по количеству попыток обводок занимает Волынь (31), но процент их успешности у них самый низкий (52).

Также Волынь в лидерах по отборам мяча. Игроки луцкой команды в среднем 47 раз за матч пытались отобрать мяч у соперников, но лишь 25 раз были точны. Лучший процент успешных отборов у Динамо – 59%.