Украина

Football.ua представляет анонс отборочного поединка ЧМ-2018 между сборными Украины и Финляндии.

Если сборная Украины всерьез намерена побороться за путевку в финальный турнир чемпионата мира 2018 года, то ей во что бы то ни стало надо обыгрывать в Тампере национальную команду Финляндии.

Финляндия — Украина

Воскресенье, 19:00, Тампере, Ратина, арбитр — Алон Йефет (Израиль). Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 1.

Сборная Украины уже в который раз оказалась в привычной ситуации: для того, чтобы сохранить шансы на то, чтобы очередная отборочная компания не оказалась неудачной, команде Андрея Шевченко в Финляндии нужна только победа. Соперник, если судить по его последним результатам (лишь одна победа в восемнадцати матчах различного ранга) и месту в рейтинге ФИФА (108) вполне проходимый, но достаточно Сборная Украины уже в который раз оказалась в привычной ситуации: для того, чтобы сохранить шансы на то, чтобы очередная отборочная компания не оказалась неудачной, команде Андрея Шевченко в Финляндии нужна только победа. Соперник, если судить по его последним результатам (лишь одна победа в восемнадцати матчах различного ранга) и месту в рейтинге ФИФА (108) вполне проходимый, но достаточно вспомнить матч первого круга в Одессе , и шапкозакидательские настроения автоматически становятся неуместными.

Результаты в последних контрольных поединках несколько озадачили поклонников обеих команд, однако не стоит забывать, что та же сборная Украины проводила проигранную встречу с Мальтой на фоне двухразовых тренировок . Вполне можно предположить, что и финны не ставили перед собой цель обыграть Лихтенштейн, а целенаправленно готовились к Украине.

По сравнению с ноябрьским поединков в Одессе в обеих командах произошли изменения. Так, в сборной Украины не будет Артема Кравца и Александра Зинченко, однако их смогут достойно заменить Евгений Селезнев, который полностью избавился от боли в мышцах задней поверхности бедра и уже занимался в общей группе, и Руслан Малиновский. К тому же у Андрея Шевченко лишь на некоторых позициях не будет выбора. Единственной потерей для нашей команды может стать Иван Петряк, у которого внезапно разболелся зуб и пришлось обращаться к стоматологу. Впрочем, однозначно вычеркивать левого полузащитника из состава не стоит.

У финнов же из-за дисквалификаций не сыграют Паулюс Араююри и Александр Ринг. Также не увидим мы в Тампере защитника Йоону Тойвио, которого тренер не вызвал на сбор. У финнов же из-за дисквалификаций не сыграют Паулюс Араююри и Александр Ринг. Также не увидим мы в Тампере защитника Йоону Тойвио, которого тренер не вызвал на сбор.

Как и в сборной Украины, у Финляндии практически нет вариантов с постом номер один — Лукас Градецки для своей команды то же самое, что и Андрей Пятов для нашей: вроде и сидят какие-то люди в перчатках на скамейке запасных, а ворота все равно защищает вратарь Айнтрахта. Градецки, безусловно, хорош, но и ляпы допускает регулярно. За примерами далеко ходить не надо — поражение от Исландии (2:3) стало следствием именно двух промашек Лукаса.

Неплохой подбор исполнителей у финнов в обороне. Все бойцы проверенные, хотя и не первой молодости, но дело свое знают хорошо. Кстати, самым молодым среди защитников является одноклубник нашего Малиновского по Генку Йере Уронен, который по крайней мере о сильных сторонах Руслана может предоставить информацию тренеру.

В средней линии по-прежнему так и не смогли найти достойную замеру дисквалифицированному на два года за употребление наркотиков Роману Еременко. И если к отсутствию бывшего полузащитника киевского Динамо тренер финнов Маркку Канерва уже привык, то вот невозможность использовать Перпарима Хетемая, Расмуса Шюллера и Тима Спарва вряд ли обрадовала наставника. Хетемай в команде все-таки будет, но, увы, не выступающий за Кьево Перпарим, а Мехмет, а это две большие разницы... Говорят, что скоро игроком мирового класса станет 19-летний Фредрик Йенсен, но вряд ли футболисту Твенте удастся сделать это уже к поединку против Украины.

Все более или менее понятно с линией нападения. Поскольку Канерва собирается использовать тактическую схему 4-4-2, то места на острие атаки наверняка займут Теему Пукки и Йоэль Похьянпало. Первый из них, похоже, обрел второе дыхание после перехода в Брондбю, а второй очень неплохо зарекомендовал себя в Байере. Бесхитростного форварда таранного типа Еэро Маркканена, который в Одессе мог принести Финляндии ничью, но не попал в практически пустые ворота с пяти метров, мы увидим разве что в последние четверть часа матча, или в случае травмы кого-то из основных нападающих.

Какой из всего этого следует вывод? Команда не без слабых мест и звезд с неба не хватает. Не впечатляет и реестр последних матчей сборной Финляндии. Из последних восемнадцати поединков Филинам в актив можно занести разве что ничьи в товарищеских матчах против Бельгии и Австрии, а также победу над Марокко также в контрольном поединке. Правда, стоит отметить, что тройке лидеров отборочной группы I сборная Финляндии проигрывала исключительно с минимальным счетом: Хорватии и Украине по 0:1, а Исландии — 2:3. И лишь Турция смогла обыграть команду из страны Суоми с более убедительным счетом — 2:0.

Чтобы добиться желанного результата, команде Андрея Шевченко нужно быть абсолютно сконцентрированной и очень бережно относиться к созданным голевым моментам, которых вряд ли будет много.

Ориентировочные составы

Финляндия: Градецки — Райтала, Аркивуо, Мойсандер, Уронен — Лод, Халсти, Хетемай, Риски — Похьянпало, Пукки.

Украина: Пятов – Бутко, Кучер, Ракицкий, Соболь – Степаненко, Сидорчук, Малиновский – Ярмоленко, Селезнев, Коноплянка.

Слова

Андрей Шевченко, тренер сборной Украины:

"Мы провели очень хороший сбор и смогли качественно подготовиться к матчу против Финляндии. Мы уважаем нашего соперника, как и все остальные команды в нашей группе. Преимуществом сборной Финляндии в том, что над ней нет давления турнирной таблицы, мы же приехали за победой. На нее и настраиваемся. Результат матча против Мальты никого не должен вводить в заблуждение, это должна была быть лишь тренировка с повышенной ответственностью, но получилась с пониженной. Это стало уроком для всех нас. Ребята осознали ответственность, и если кто-то спал, то проснулся. Чтобы попасть на чемпионат мира, нам нужно выиграть все оставшиеся матчи". "Мы провели очень хороший сбор и смогли качественно подготовиться к матчу против Финляндии. Мы уважаем нашего соперника, как и все остальные команды в нашей группе. Преимуществом сборной Финляндии в том, что над ней нет давления турнирной таблицы, мы же приехали за победой. На нее и настраиваемся. Результат матча против Мальты никого не должен вводить в заблуждение, это должна была быть лишь тренировка с повышенной ответственностью, но получилась с пониженной. Это стало уроком для всех нас. Ребята осознали ответственность, и если кто-то спал, то проснулся. Чтобы попасть на чемпионат мира, нам нужно выиграть все оставшиеся матчи".

Маркку Канерва, наставник сборной Финляндии:

"Украина — фаворит матча, но это не значит, что у нас нет шансов. И наш матч прошлой осенью в Одессе, и неофициальный товарищеский поединок против Мальты показали, что у сборной Украины тоже есть слабые места. У соперника множество классных игроков, но футбол — коллективный вид спорта, и все решает то, насколько хорошо готова именно команда. Наши поединки в отборочном турнире и товарищеский матч против Лихтенштейна показывают, что порой мы не можем сконцентрироваться, чтобы решить исход в свою пользу. Мы работаем над этим. Завтра мы постараемся вести свою игру и контролировать ход событий на поле. При этом мы приготовили сюрприз Андрею Шевченко, который вы увидите завтра". "Украина — фаворит матча, но это не значит, что у нас нет шансов. И наш матч прошлой осенью в Одессе, и неофициальный товарищеский поединок против Мальты показали, что у сборной Украины тоже есть слабые места. У соперника множество классных игроков, но футбол — коллективный вид спорта, и все решает то, насколько хорошо готова именно команда. Наши поединки в отборочном турнире и товарищеский матч против Лихтенштейна показывают, что порой мы не можем сконцентрироваться, чтобы решить исход в свою пользу. Мы работаем над этим. Завтра мы постараемся вести свою игру и контролировать ход событий на поле. При этом мы приготовили сюрприз Андрею Шевченко, который вы увидите завтра".