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Football.ua подводит итоги выступлений команд УПЛ в сезоне 2016/2017.

Место — 2

Итоги первой части чемпионата

Прогноз на весеннюю часть: "Если не начинать разговор с того, что Динамо нужны глобальные изменения в работе всего клуба, а вести речь лишь о команде, то Динамо нужна большая чистка. Основная масса игроков либо не имеет мотивации, либо не соответствует требованиям".



Конечно, никаких чисток в Динамо не произошло. Более того, ушли те, кто в принципе еще пригодился бы Динамо: после ухода Шовковского стало очевидно, что надежного вратаря у Динамо просто нет. Цыганков и Гонсалес не выглядели сильнее Гусева, и непонятно сейчас почему Ребров решил от него отказаться. Уход Макаренко убрал конкуренцию на левом фланге — Антунеш, еще не так давно подвергаемый критике, стал основным, а когда он не играл, то его позицию занимали либо Кадар, либо Бурда, которые не были убедительны. Единственный, уход кого стал безболезненным — Мораес, его заменил Беседин. Хотя и сам Мораес пригодился бы команде. Очевидно, что футболисты без мотивации, о которых говорил Рауль Рианчо — не они.





Весеннюю часть для Динамо можно разделить на две составляющих. Динамо поменяло тактическую схему и стало играть ярче и результативнее. Но с другой стороны эти успехи были слишком уж локальными, и в основном весь позитив происходил в матчах с более слабыми соперниками. Первый же серьезный матч (да с Шахтером, а с кем же еще?) показал, что Динамо еще не готово давать результат — ни с игровой точки зрения, ни с моральной. Все о чем писали после матча (того, где дома 0:1 было) — как легко Фонсека и Шахтер тактически переиграли Реброва и Динамо, не дав им практически ничего сделать.





Уже позитивом можно считать тот факт, что Динамо практически без особого труда обошло в турнирной таблице луганскую Зарю, хотя многие предсказывали серьезную борьбу за второе место.



В новый сезон киевляне входят с новым тренером, а после первого сбора, возможно, появятся первые отсеянные, что даст понять масштаб перестройки команды. Если она вообще будет...



Лучший игрок: Андрей Ярмоленко



У Ярмоленко 23 пункта по системе "гол + пас", у ближайшего преследователя, Николая Морозюка — 14. То есть, даже сама дискуссия на этот счет не имеет смысла — все слишком очевидно.



Лучший бомбардир: Андрей Ярмоленко



Первая половина сезона была для Андрея неудачной — он забил всего четыре мяча, да и вообще был не в форме. Пошли даже разговоры, что Ярмоленко потерял мотивацию и даже, вроде как, вошел в конфликт с Суркисом.





Но весной мы увидели совершенно другого Ярмоленко. То ли это смена позиции сказалась, то ли Ярмоленко нашел-таки свое оптимальное внутреннее состояние, или, может, и то и другое, но весной он преобразился, и голы с голевыми передачами просто посыпались. В итоге — звание лучшего бомбардира чемпионата.



Лучший матч: Динамо — Шахтер 3:4



Конечно, можно было выбрать один из многих победных матчей. Тем более что Динамо, не смотря на, в целом, неудачный сезон, побеждало достаточно, в том числе и крупно. Но сейчас уровень команд УПЛ таков, что всех кроме Шахтера, Динамо обязано побеждать, да и почти все эти выигрыши были, либо на классе, либо натужные, вымученные. Сложно вспомнить матч, в котором соперник показал высокий уровень игры (а не высокую плотность в своей штрафной) и при этом Динамо победило.



Проигрышный матч Шахтеру, один из немногих, где Динамо в противостоянии с сильным соперником показало желание победить. Да, в силу, более высокого общекомандного уровня Шахтера, Горняки в этих качелях все же победили, но после игры у болельщиков претензий к команде не было, а их игра чуть ли не впервые за сезон вызвала положительные эмоции.



Худший матч: Зирка — Динамо 2:0



В этой номинации конкуренция большая. Тут и домашнее поражение от Восклы 0:2 и от Шахтера 0:1 и от Зари 0:1. Да и ряд других серых матчей, где Динамо просто отбывало номер.



Оптимальный состав в весенней части: Коваль — Вида, Пантич, Кадар — Морозюк, Антунеш, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Ярмоленко — Беседин.



Принципиальный момент случился весной — Ребров перестроил тактическую схему Динамо и и вместо привычных 4-3-2-1, мы увидели 3-4-2-1 (с двумя латералями). Интересно, что трансформация была такой массовой, что мы даже написали об этом большой материал с комментариями тренеров, которые начали эту тактику внедрять.



Основной момент этой схемы — переход Ярмоленко с фланга в центр, где он играл роль "свободного художника", а два опорных под ним и Гармаш рядом помогали ему полностью раскрыть свой творческий потенциал.



Тренер: Сергей Ребров





Очень подробно мы поговорили о деятельности Сергея Реброва в материале Сергей Ребров: герой или нет.