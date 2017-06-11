Украина

Белорусский специалист Олег Дулуб больше не является главным тренером Карпат.

Официальный сайт Карпат сообщил, что Дулуб "вынужден покинуть" команду.

Львовяне не сообщают подробностей, но обещают, что завтра (12 июня) на одном из местных телеканалов должно выйти интервью, в котором все станет известно.

Дулуб возглавил Карпаты только в октябре прошлого года. Ранее была информация, что Олег Анатольевич может вернуться в Крумкачы, который возглавлял до львовян.