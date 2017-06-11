Белорусский специалист Олег Дулуб больше не является главным тренером Карпат.
ОЛЕГ ДУЛУБ, FCDNIPRO.UA
11 июня 2017, 14:55
Официальный сайт Карпат сообщил, что Дулуб "вынужден покинуть" команду.
Львовяне не сообщают подробностей, но обещают, что завтра (12 июня) на одном из местных телеканалов должно выйти интервью, в котором все станет известно.
Дулуб возглавил Карпаты только в октябре прошлого года. Ранее была информация, что Олег Анатольевич может вернуться в Крумкачы, который возглавлял до львовян.