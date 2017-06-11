Украина

Воспользовавшись отличной погодой и перерывами в теоретических занятиях, игроки и тренеры сборной Украины совершили прогулку по Тампере.

После полудна в воскресенье футболисты и тренеры национальной команды Украины прогулялись по центральной части Тампере.

Выйдя из гостиницы Сокос Ильвес, Андрей Шевченко со своими помощниками и подопечными прошлись пешком мимо озера Пихаярви к центру города.

Осмотрев главные достопримечательности, к которым относится здание Городского Совета и Драматический театр, сборная Украины вернулась в отель.

После теоретического занятия и обеда у футболистов был запланирован отдых, после чего они отправятся на стадион Ратина.