Воспользовавшись отличной погодой и перерывами в теоретических занятиях, игроки и тренеры сборной Украины совершили прогулку по Тампере.
Прогулка сборной Украины по Тампере, фото пресс-службы ФФУ
11 июня 2017, 16:59
После полудна в воскресенье футболисты и тренеры национальной команды Украины прогулялись по центральной части Тампере.
Выйдя из гостиницы Сокос Ильвес, Андрей Шевченко со своими помощниками и подопечными прошлись пешком мимо озера Пихаярви к центру города.
Осмотрев главные достопримечательности, к которым относится здание Городского Совета и Драматический театр, сборная Украины вернулась в отель.
После теоретического занятия и обеда у футболистов был запланирован отдых, после чего они отправятся на стадион Ратина.