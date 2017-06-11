Украина

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка вышел на четвертое место в списке бомбардиров национальной команды.

Евгений Коноплянка открыл счет в в отборочном матче на ЧМ – 2018 между сборными Финляндии и Украины.

Для полузащитника этот гол стал 14-м в составе национальной сборной. Он позволил Коноплянке подняться на четвертое место в списке лучших бомбардиров команды, обойдя Олега Гусева.

Теперь Евгению остался всего один гол, чтобы догнать Сергея Реброва (15). У Андрея Ярмоленко 29 мячей в футболке сборной, а лучшим бомбардиром является нынешний главный тренер команды Андрей Шевченко (48).