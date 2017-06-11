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Тренеры сборных Украины и Финляндии Андрей Шевченко и Маркку Канерва на послематчевой пресс-конференции прокомментировали отборочный матч ЧМ-2018 в Тампере.

Сборная Украины в непростом поединке отборочного турнира против сборной Финляндии добыла важнейшую победу. Представляем вашему вниманию послематчевую пресс-конференцию главных тренеров обеих команд.

Андрей Шевченко, тренер сборной Украины:

"В первую очередь, хочу поблагодарить команду за то, что она боролась и добыла важные три очка. И, конечно, хочу поблагодарить болельщиков, сегодня была прекрасная поддержка!"

"В первом тайме сказывалась усталость, накопившая к концу сезона, но ребята отдавали все силы борьбе, боролись до последнего, за что я им очень благодарен. У нас была одна запланированная замена — вместо не совсем здорового и уставшего Селезнева вышел Беседин. А вот Коваленко пришлось заменить, поскольку было видно, что он уже отдал все силы".

"Немного удивил соперник, насытивший центр поля и оказавшийся в отличном физическом состоянии. Хозяева интенсивно прессинговали, владели мячом. Но чем сильнее соперник — тем ценнее победа. В перерыве я сказал ребятам, чтобы они продолжали выкладываться на сто процентов, и что соперник должен подсесть. Так и получилось. Максимум, что мы могли сегодня выжать — мы выжали. И это стало решающим фактором в противостоянии".

Маркку Канерва, наставник сборной Финляндии:

"Сегодня игра сборной Финляндии отличалась от наших предыдущих матчей. Мы много контролировали мяч, владели инициативой, но грубые ошибки перечеркнули все это. Когда забивали украинцы, мои ребята просто спали... "

"Украина — высококлассная команда, и гостям удалось выиграть именно за счет более высокого индивидуального мастерства. Но в этом поражении есть и позитивные для нас моменты. Мы сумели забить, грамотно оборонялись, если бы не несколько ошибок. Украина показала более продуктивную игру и заслуженно победила, с чем я ее и поздравляю".