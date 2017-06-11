Украина

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал игру со сборной Финляндии.

Малиновский стал соучастником первого гола сборной, когда принял мяч в штрафной и пробил по воротам, но его удар отбил вратарь. На отскок первым успел Евгений Коноплянка, который и открыл счет в матче.

"После моего удара, соперников спас голкипер. Хорошо, что Женя оказался в нужном месте и забил. После гола пропустили такой нелепый в ответ, но, к счастью, быстро забили второй мяч и довели до логического завершения этот матч.

Мы старались играть, но газон был не лучшего качества, хоть его и полили перед игрой. Самое важное на данном этапе – это три очка, что мы и сделали. Будем двигаться дальше.

На первый план в игре выходил и характер и бойцовские качества. Нас Андрей Николаевич хорошо настроил на эту игру. Много он говорил и за матч с Мальтой, что нужно реабилитироваться перед болельщиками, перед всей Украиной. Сегодня главным был результат, а качество игры придет", — сказал Малиновский в комментарии телеканалу Футбол 1.