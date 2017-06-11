Украина

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий сначала помог сборной Финляндии сравнять счет, а потом организовал победный гол для Украины.

Ярослав Ракицкий, бывший одним из лучших на поле в отборочном поединке против Финляндии, едва не стал главным антигероем встречи, когда неожиданно для всех решил поучаствовать во взятии порот Андрея Пятова:

Однако мириться с этой ролью защитник сборной Украины не захотел, и в концовке поединка организовал гол уже в нужные ворота: