Украина

Известный телекомментатор Андрей Столярчук анонсировал новый проект на телеканале UA:Перший.

"Два часа съемок на НСК Олимпийский. Подготовка анонса нового проекта, который, надеюсь, станет настоящим приятным сюрпризом для миллионов болельщиков футбола Украины. Особенно учитывая то, что каждый желающий получит возможность принять непосредственное участие в этом мероприятии.

На днях будет официальная информация по этому проекту. Stay tuned!" – сообщил Столярчук.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что канал UA:Перший претендует на трансляции домашних матчей трех клубов Премьер-лиги: Динамо, Зари и Карпат.