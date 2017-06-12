Украина

Керівник Всеукраїнського об’єднання тренерів відомий фахівець Микола Павлов прокоментував ситуацію з недопуском чернігівської Десни до змагань у Прем’єр-лізі.

"Коли трапилася ситуація з Черніговом, до мене хтось звертався за інтерв'ю і я сказав: Мені боляче за тренерів, які опинилися в такій ситуації. Вони готувалися, вони грали, домагалися результату. Я бачив їх інтерв'ю. Другий тренер, Приходько, по-моєму, казав: "Якби атестаційний комітет, який розбирав цю ситуацію, дав нам час, ми б щось зробили". Але я не функціонер, я не знаю всіх цих речей.

Потім, коли почалося бродіння, я дізнаюся про бюджет в 500 тисяч. Як може бути бюджет 500 тисяч на рік? Ну як?! Невже ті керівники, які йшли туди і показували документи, не знали, що буде? Виходить, чиновники в Десні не відповідають результатам команди.

Я згадую слова Лобановського. Є клуб і є команда. Команда — це головний тренер, тренувальний процес, гравці і все інше, але якщо головний тренер не буде цікавитися, які зарплати отримують футболісти... Зараз деякі тренери кажуть: "Я не знаю, скільки отримують у мене футболісти". Я в команду не йшов, якщо не знав, у кого яка зарплатня. Кажуть, конфіденційна інформація. Так я не йду в таку команду! Я не буду з ними розмовляти! Я повинен знати, скільки отримує футболіст, скільки прибиральниця, водій.

У мене багатий досвід роботи з керівниками, які в українському футболі чогось добилися і з клубами, і з командами. І в цій ситуації я звинувачую чиновників, які знаходяться в Десні. Вони відстали від результату команди, а страждають тренери. Я завжди буду захищати тренерів. І завжди буду підтверджувати свої слова, що вони заслужили бути в Прем'єр-лізі, а не Верес. Як тренери. А як функціонери? Не знаю", — заявив колишній тренер ряду клубів України.