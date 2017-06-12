Украина

Чемпион Украины донецкий Шахтер вскоре начнет продажу сезонных абонементов на домашние матчи клуба.

В следующем сезоне Шахтер домашние поединки будет проводить в Харькове на стадионе Металлист.

Официальный сайт клуба сообщил, что 19 июня стартует продажа абонементов на домашние матчи Шахтера в сезоне – 2017/18. Сначала абонементы смогут купить лишь те, кто владел ими в прошлом сезоне, а уже 21 июня начнется свободная продажа.

Стоимость абонементов:

Standard: 290, 490, 890, 1 090, 1 590 и 1 890 гривен;

Club 1936 (без пакета гостеприимства): 5 600 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 20 000 гривен;

Семейный клуб: 890 гривен (детям до 17 лет – скидка 50%).

Переселенцам предоставляется скидка 20% на абонементы категории Standard (только в кассах ОСК Металлист при предъявлении паспорта или справки ВПЛ).