Украина

Львовский клуб получил аттестат на право участия во Второй Лиге Украины сезона 2017-2018.

Во время заседания Комитета по аттестации футбольных клубов ФФУ было вынесено позитивное для ФК Львов решение.

Как сообщает официальный сайт львовян, клуб получил аттестат на право участия во Второй Лиге Украины в следующем сезоне.

Старт чемпионата запланирован на 15 июля, однако окончательно участники турнира станут известны лишь 23-го июня. В этот день состоится конференция ПФЛ, на которой Львов будет официально принят в состав организации.

Также будет сформирован состав команд-участниц, формат соревнований и календарь проведения матчей Второй Лиги.

Домашние матчи ФК Львов будет проводить на стадионе СКИФ.

В последний раз львовская команда выступала в профессиональном статусе в 2012-м году.