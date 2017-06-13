Первый предсезонный сбор динамовцы проведут в австрийском Тироле.
SCHWAZ.at
13 июня 2017, 13:32
По информации официального сайта Динамо, 26 июня команда отправится в австрийский Тироль, где на протяжении двух недель будет готовиться к старту нового сезона.
Клубом было запланировано шесть контрольных матчей. Известны даты их проведения, а также имена четверых соперников.
Даты матчей и соперники Динамо:
30.06. Ваттенс (Австрия)
01.07. соперник неизвестен
04.07. соперник неизвестен
05.07. Крайова (Румыния)
08.07. Утрехт (Голландия)
09.07. Спарта (Чехия)