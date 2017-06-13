Украина

Первый предсезонный сбор динамовцы проведут в австрийском Тироле.

По информации официального сайта Динамо, 26 июня команда отправится в австрийский Тироль, где на протяжении двух недель будет готовиться к старту нового сезона.

Клубом было запланировано шесть контрольных матчей. Известны даты их проведения, а также имена четверых соперников.

Даты матчей и соперники Динамо:

30.06. Ваттенс (Австрия)

01.07. соперник неизвестен

04.07. соперник неизвестен

05.07. Крайова (Румыния)

08.07. Утрехт (Голландия)

09.07. Спарта (Чехия)