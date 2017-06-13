Украина

Исполнительный директор Карпат рассказал, кого хочет видеть тренером и как клуб будет действовать на трансферном рынке.

"Хочу, чтобы Карпаты тренировал испанец, мы уже имеем нескольких претендентов. Конечно, называть имена еще рано, думаю, в пятницу уже все будет известно. По качеству, то новый наставник должен соединить набор очков с зрелищной игрой.

Украинский футбол сейчас переживает не лучшие времена. Период «бюджетных войн» уже завершился. Пришло время «войны идей». Соответственно, если наставник приедет под идею, то украинская лига начнет расти. А еще важную роль играет инфраструктура, стадион, город, фанаты, история клуба и амбиции президента.

Для успешного функционирования клуба нужна инфраструктура, также должны быть клубные работники с желанием учиться и профессионально расти. Нам не нужны те, кто ждет завершения рабочего дня и постоянно поглядывает на часы. По поводу игроков, то кроме футбольных навыков, они должны быть лицом клуба. Считаю, что неприемлемо иметь технично сильного футболиста, личные характеристики которого не могут стать примером для других.

Работу на трансферном рынке начнем после дискуссии с новым тренером. Сначала будем изучать украинский рынок, а если в Украине не найдется нужного футболиста, то выйдем на мировой уровень", — цитирует Друди официальный сайт Карпат.