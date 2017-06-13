Мариуполь подписал атакующего полузащитника Вячеслава Чурко.
Вячеслав Чурко, Фрозиноне
13 июня 2017, 16:24
Хавбек, выступающий за Фрозиноне в аренде из Шахтера, перешел в Мариуполь на правах свободного агента, соглашение с ним рассчитано до лета следующего года.
В прошедшем сезоне Чурко провел 11 матчей в Серии Б, но не сумел отличиться результативными действиями.
Отметим, что для Чурко это не первый приход в Мариуполь. Ранее 24-летний полузащитник играл в клубе с 2013 по 2015 года, проведя 32 матча и забив 8 голов.
Напомним, что Мариуполь стал победителем Первой лиги и в сезоне 2017/18 начнет в украинской Премьер-лиге.