Украина

Мариуполь подписал атакующего полузащитника Вячеслава Чурко.

Хавбек, выступающий за Фрозиноне в аренде из Шахтера, перешел в Мариуполь на правах свободного агента, соглашение с ним рассчитано до лета следующего года.

В прошедшем сезоне Чурко провел 11 матчей в Серии Б, но не сумел отличиться результативными действиями.

Отметим, что для Чурко это не первый приход в Мариуполь. Ранее 24-летний полузащитник играл в клубе с 2013 по 2015 года, проведя 32 матча и забив 8 голов.

Напомним, что Мариуполь стал победителем Первой лиги и в сезоне 2017/18 начнет в украинской Премьер-лиге.