Украина

Во время онлайн-видеоконференции новый тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал о возможной тактике киевской команды.

После перехода на схему с тремя защитниками, игра Динамо весной изменилась к лучшему. По словам Александра Хацкевича, при нем команда будет наигрывать различные тактические построения.

"Схема Динамо с тремя защитниками имеет право на жизнь, но любая схема зависит от наличия определенных футболистов, — сказал Хацкевич. – Если мы сохраним тех ребят, которые есть в команде, то у Динамо будет несколько игровых схем, которые мы наиграем на сборах. В любом случае, любая схема – это лишь стартовая расстановка, а в игре все меняется".

Александр Хацкевич 2 июня был назначен главным тренером Динамо.