Украина

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич во время онлайн-видеоконференции объяснил причину возвращения в команду Олега Гусева.

Уход из Динамо ветерана команды Олега Гусева был неоднозначно воспринят болельщиками. Также немало вопросов вызвало и его возвращение в состав вице чемпиона Украины.

"Возвращение Гусева — моя инициатива, — объяснил ситуацию Александр Хацкевич. – Президент Динамо Игорь Суркис сказал, что решение по возвращению Олега полностью зависит от меня. Я считаю, что он может прекрасно сыграть на трех разных позициях и наверняка поможет команде".

Олег Гусев стал первым футболистом, который пополнил Динамо после назначения Александра Хацкевича главным тренером команды.