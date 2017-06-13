Украина

Турецкий гранд предлагает киевскому Динамо бартер.

Бешикташ намерен предложить Динамо в обмен на хорватского защитника Домагоя Виду вратаря Дениса Бойко и нападающего Араза Озбилиза с доплатой. Об этом сообщает Fotospor.com.

Таким образом турки собираются снизить трансферную цену за 28-летнего футболиста до минимума.

Добавим, что контракт Виды с киевским клубом заканчивается летом 2018 года. Transfermarkt оценивает Виду в 9 млн евро.

Отметим, что ранее Вида подтвердил договоренность с Бешикташем.

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Вида сыграл 28 матчей, забив 3 гола и отдав 2 результативные передачи.