Украина

Футбольный клуб из Мариуполя отказался от коммунистического названия "Ильичевец" и стал тезкой со своим городом.

Официальный сайт мариупольского клуба объявил о переименовании из "Ильичевца" в "Мариуполь".

"Решение о переименовании футбольной команды Ильичевец в ФК Мариуполь воплощено в жизнь", — гласит заявление клуба.

"Мариуполь — это не только город металлургов и сталеваров. Мариуполь — это город моряков и студентов, машиностроителей и железнодорожников. В нашем городе живут украинцы, русские, греки, армяне, евреи и белорусы. Мариуполь — это столица Приазовья и форпост Украины на Юго-Востоке! По нашему мнению, всем этим требованием отвечает название ФК Мариуполь. Считаем, что именно оно в полной мере отражает всю богатую палитру нашего региона. Не сомневаемся, что Мариуполь станет флагманом Приазовья и будет достойно представлять регион не только на украинской, но и на европейской арене".

Название "Мариуполь" поддержали болельщики путем голосования на официальном сайте клуба, а также городском портале 0629.com.ua.