Украина

Карпаты поддержали позицию Динамо, полагая, что играть на родном стадионе Ильичевца небезопасно.

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал отказ Динамо и Карпат играть в следующем сезоне УПЛ в Мариуполе.

"Герои АТО, а среди них есть и "киборги", вспомнили о недавних заявлениях нескольких клубов Премьер-лиги. Те отказываются ездить на матчи в Мариуполь в новом сезоне, поскольку там якобы небезопасно. Воинов АТО и главу Донецкой ОГА Павла Жебривского всерьез затронула такая, мягко говоря, странная позиция", — написал Павелко на своей странице в Facebook.

"Многие их побратимы погибли ради мира, царящего в этом городе. Сами они рискуют жизнью ежедневно и искренне не понимают, почему футболисты опасаются футбольного матча в мирном Мариуполе. Их слова глубоко тронули меня, поэтому я принял решение: лично поеду на матчи в Мариуполь в автобусах клубов, которые боятся и ставят под сомнение, что Мариуполь – это Украина".