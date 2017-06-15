Украина

Форвард Динамо Артем Беседин рассказал о победном голе за сборную и приходе Александра Хацкевича на пост главного тренера киевского клуба.

Артем Беседин успешно завершил сезон, забив победный гол в игре со сборной Финляндии.

"Отдыхаю дома, в Харькове, провожу время с семьей и родственниками. Словом, ничего экстраординарного, все спокойно. Давно не был дома, поэтому решил в этом году отказаться от поездки на море. Вообще, больше всего люблю отдых с семьей", — рассказал Беседин об отпуске.

"Эмоции после матча с Финляндией уже улеглись. Так получилось, что мне удалось забить победный мяч, но такова работа нападающего. На гол мы работаем всей командой, точно так же, как и защищаемся все вместе. Атака и оборона это одно целое. И не важно, кто поставит решающую точку, сегодня это могу быть я, а завтра – кто-нибудь другой".

"Новый тренер Динамо? Мое дело работать, полностью отдаваться на поле в тренировках и играх. Постараюсь подойти к сборам в хорошей, оптимальной форме и проявить свои лучшие качества. Что касается конкуренции, то я уже к ней привык. Главное, чтобы эта конкуренция была здоровой, как это и есть у нас в Динамо", — считает форвард.

"Работать вместе с Хацкевичем мне не приходилось, но я знаком с Александром Николаевичем, у нас рабочие отношения, думаю, трудностей с тем, чтобы хорошо поладить, не возникнет", — отметил игрок.

Ранее стало известно, что Динамо проведет шесть матчей на первых сборах.