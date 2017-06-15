Украина

Коммерческий директор Арены Львов Алексей Семенюк рассказал о переговорах с командами.

По словам Семенюка, Арена Львов может стать домашней ареной не только для Карпат, но и для Вереса. Также во Львове свои матчи Лиги Европы хотела бы проводить Заря.

"Надеемся, что в новом сезоне мы подпишем соглашение с Карпатами. Сейчас мы на финальной стадии, думаю, что до конца июня это произойдет", — сказал Семенюк в эфире телеканала Футбол 1.

"Продолжаем переговоры с Зарей по поводу матчей Лиги Европы. У нас есть устная договоренность, сейчас мы находимся на стадии разработки договора и завершения всех процессов".

"Что касается Вереса, то у нас есть с ними договор. Они подают нас как основной стадион на следующий сезон. Но все подробности по каждому матчу мы будем обсуждать в будущем", – отметил директор стадиона.

Отметим, что ФФУ хочет привлечь международного аудитора для рассмотрения результатов аттестации Десны и Вереса.