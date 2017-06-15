Украина

Защитник польского Леха Владимир Костевич дал интервью журналу "Футбол".

– На каком уровне судейство в Польше? Скандалов много?

– Больших скандалов нет. Как и в Украине, есть довольные и недовольные судейством. Но, по-моему, в Польше судят объективно, по крайней мере, я не замечал предвзятого отношения к Леху.

– Чему Украине стоит поучиться у Польши в плане организации чемпионата?

– Работе клубов с болельщиками. Я не знаю, как они это делают, но даже на матч против аутсайдера Гурника (Ленчна) на стадион пришло 42 тысячи. Это что-то невероятное!

– Средняя посещаемость Леха в Экстраклясе – 20 тысяч. Больше, чем у Легии?

– Примерно на одном уровне. Полный стадион Лех собирал на Легию, Лехию и Арку. На остальные команды приходит около 20 тысяч (средняя цифра по Леху за прошлый сезон – 19 631. Почти на тысячу меньше, чем у Легии (20 455), и на две тысячи больше, чем у гданьской Лехии – 17 355. Только у двух команд – у Термалики и Гурника – средняя посещаемость меньше 5 тысяч. Но стадион Термалики рассчитан только на 4,5 тысячи – В. П.).

– Польское фанатское движение очень суровое. Это чувствуется?

– Не ощущается. Я в восторге от здешних перформансов. Эта тема практикуется многими командами, выглядит очень зрелищно. И чтобы фанаты, например, угрожали игрокам, я такого не слышал.

– В Польше никто вас бандеровцем не называл?

– Нет.

– Сколько раз раздавали интервью во время матчей?

– В перерыве я еще ни разу не общался с телевизионщиками, но это только потому что я еще не владею польским идеально. Единственное, однажды приходил с тренером на предматчевую конференцию. Мне надо немного доучить язык. В контракте насчет раздач интервью ничего не прописано, но в клубе довольны тем, как я продвинулся в изучении языка.

– Игроком сезона стал бельгийский полузащитник Оджиджа-Офоэ из Легии. Справедливо?

– Да! Практически безоговорочно. Оджиджа-Офоэ провел отличный сезон, по статистике был на ведущих ролях. Хороший сезон также на счету эстонца Васильева из Ягеллонии. Он стал лучшим ассистентом чемпионата (13 голевых передач, у Оджиджа-Офоэ – 12. – В. П.).

– В Польше есть награда Turbokozak. Это еще что та- кое?

– Это приз развлекательного характера. Телевизионщики выбирают игрока из каждой команды и дают ему всевозможные задания, которые он выполняет на камеру. Например, на ворота вешают сетку, каждый угол условно отмечается баллами и надо попасть с угла поля в ворота, набить определенное количество раз и т. д. (эту награду взял полузащитник Леха Радослав Маевски. – В. П.).

– Как в Польше реагировали на поражения Легии в Лиге чемпионов 0:6, 1:5, 4:8? Не говорят, что с такими результатами лучше не позо- риться?

– Я пришел в Лех зимой и застал участие варшавской команды в Лиге Европы. Они уступили Аяксу в 1/16 финала. Но не думаю, что их сильно критиковали, потому что выйти в групповой раунд ЛЧ для польской команды это большой успех. Легия больше двадцати лет не играла в Лиге чемпионов.

– В Легии годовой бюджет около 10 млн. евро. Какой у Леха?

– Без понятия, честное слово.

– Зарплату платят в злотых?

– Да, в национальной валюте.

– Своевременно?

– Никаких задержек. Поступает на карточку день в день.

– Три лучших стадиона в Польше?

– Сложно выделить лучший, потому что много кра‑ сивых арен построили к Евро‑2012. Да и в целом видно, что Евро дало сильный толчок развитию футбола в Польше. Говорят, что внутренний чемпионат сильно вырос – и это касается не только инфраструктуры. Чемпионат стал сильнее, соответственно выросла посещаемость, пошел рост рейтинга телетрансляций. Если вернуться к теме стадионов, то арена в Познани для меня самая-самая. Когда биток, арена кажется в два раза лучше! Конечно, стоит выделить Народовый в Варшаве. Отмечу и футбольную ауру на стадионе Ягеллонии в Белостоке.

– Польша больше футбольная страна, чем Украина?

– Я могу сказать, что Познань футбольный город. Здесь по-настоящему любят футбол. Не прошло и двух месяцев, как меня стали узнавать на улицах города и тепло приветствовать, говорить много приятных слов. Если на каждый матч приходит по 20 тысяч, а на главные матчи по 40 – наверное, это и есть показатель любви к футболу.

– Познань и Львов. Много отличий?

– Центр Познани очень похож на Площадь Рынок во Львове. Если прогуляться по Старому Городу, то большой разницы не почувствуешь.

– Жизнь в Польше. Что вас поразило?

– Качество дорог. У нас я отъезжал от Львова на сотню километров и начинал переживать за состояние машины. В Польше дороги идеальные, много автобанов в три-четыре полосы.

– В чем главное отличие польской кухни от украинской?

– Не прочувствовал. В основном я питаюсь дома, а если и выхожу в ресторан, то это может быть итальянская кухня или еще какая-то.

– Что вы считаете своим наивысшим достижением в Карпатах?

– Признание болельщиков. Я дважды получил «Звезду «Карпат», чем очень горжусь.

– Что мешает Карпатам повторить достижение времен Олега Кононова, когда команда пробилась в Лигу Европы?

– Во‑первых, тогда сыграл фактор тренера. Олег Кононов сейчас доказывает в России, что заслуженно считается сильным специалистом. Он проделал большую качественную работу в Карпатах – поставил игру и создал благоприятный домашний микроклимат внутри коллектива. Все ребята, кто застал то время, отмечают сплоченность именно того коллектива.

– Почему после того, имея неплохой состав, Карпаты постоянно вдалеке от медалей?

– После Кононова Карпаты так и не нашли своего тренера. Нужно брать при‑мер с луганской Зари. Они нашли своего тренера, и команда стала прогрессировать. Пять-шесть лет назад Заря не котировалась так высоко, но сегодня это одна из самых стабильных украинских команд, которая прогрессирует каждый сезон и каждый год у нее выстреливают футболисты. Тренер остается, коллектив частично пополняется новыми игроками, которые отлично заменяют ушедших лидеров.

– Любимым вашим клубом является лондонский Арсенал. После того, как Лукас Перес там оказался?

– Нет-нет! Я уже на протяжении очень долгого времени болею за Арсенал. Ребята меня постоянно травят четвертым местом (вообще-то, пятым! – Ред.), тем не менее я все равно люблю Канониров.

– Арсеналовскую футболку Лукас вам не присылал?

– Пластун должен привезти. Он поменялся футболками с Габриэлем Паулистой (Пластун с Лудогорцем встречался с Арсеналом в прошедшей ЛЧ. – В. П.).

– Лукас – самый сильный футболист, с которым вы играли в одной команде?

– В Карпатах было очень много сильных исполнителей. Вспомните состав при Севидове – Гладкий, Бартулович, Лёпа, Пашаев! Но в тот период, когда был Лукас, пожалуй, он действительно был лучшим – и забивал много, и выделялся среди коллектива. Но я не могу сказать, что Лукас был самым сильным футболистом в истории Карпат.

– Как нападающий он сильнее Бланко-Лещука?

– Они форварды разного плана. Бланко-Лещук – игрок штрафной площади, больше нацелен на игру головой. Лукас имеет хороший дриблинг, скорость, поставленный удар.

– Как бы вы отнеслись к тому, если бы Бланко-Лещука и Марлоса натурализовали?

– За Украину должны играть украинцы, которые пропитаны украинским духом. Это игроки, которые выросли здесь и которые знают, за что и для каких людей они надевают футболку национальной сборной.

– Контактировал ли с вами тренерский штаб Андрея Шевченко?

– Нет.

– Сейчас в сборной на позиции левого защитника конкурируют Соболь и Матвиенко. Соболь сильнее?

– Я не знаю, кто из них сильнее. Это вопрос к Шевченко.

– Всё ли зависит от вас в вопросе попадания в сборную Украины?

– Думаю, да.

– Игорь Пластун эталоном защитника считает Рафаэля Варана. Кого вы?

– Если брать центральных защитников, то Серхио Рамоса. Если крайних – Марсело.

– Знакомы ли вы с олимпийской чемпионкой Еленой Костевич?

– Нет. Мы никогда не общались и ничто нас не связывает.

– Какова ваша самая заветная мечта в футболе?

– Их очень много! Я мечтаю сыграть за сборную Украины. И не просто сыграть или поприсутствовать, а закрепиться там как основной игрок. На клубном уровне я мечтаю поиграть в групповом раунде Лиги чемпионов и выиграть какой-нибудь национальный титул.

Валерий Пригорницкий, журнал "Футбол"