Украина

Игроки Шахтера вышли из отпуска и собрались на базе в Святошине.

Игроки Шахтера собрались на тренировочной базе в Святошине, где проведут первые занятия.

Футболисты уже прошли плановый медосмотр и провели первую тренировку.

Паулу Фонсека принял решение привлечь к подготовке десять игроков из Академии. Еще несколько игроков вернутся позже: игроки сборной Украины отдыхают до 22 июня, Александр Зубков играл за сборную и вернется 20 июня, прибытие Тайсона запланировано на 25 июня.

На базу Шахтер прибыл в следующем составе:

вратари: Олег Кудрик, Руслан Ефанов, Владислав Вертей;

защитники: Дарио Срна, Исмаили, Марсио Азеведо, Сергей Вакуленко, Давид Хочолава, Даниил Сагуткин, Евгений Чаговец, Юрий Мате;

полузащитники: Вячеслав Танковский, Фред, Бернард, Алан Патрик, Дентиньо, Игорь Кирюханцев, Александр Пихаленок, Владимир Якимец, Дмитрий Топалов;

нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.