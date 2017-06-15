Игроки Шахтера вышли из отпуска и собрались на базе в Святошине.
Игроки Шахтера прошли плановый медосмотр, ФК Шахтер
15 июня 2017, 12:20
Игроки Шахтера собрались на тренировочной базе в Святошине, где проведут первые занятия.
Футболисты уже прошли плановый медосмотр и провели первую тренировку.
Паулу Фонсека принял решение привлечь к подготовке десять игроков из Академии. Еще несколько игроков вернутся позже: игроки сборной Украины отдыхают до 22 июня, Александр Зубков играл за сборную и вернется 20 июня, прибытие Тайсона запланировано на 25 июня.
На базу Шахтер прибыл в следующем составе:
вратари: Олег Кудрик, Руслан Ефанов, Владислав Вертей;
защитники: Дарио Срна, Исмаили, Марсио Азеведо, Сергей Вакуленко, Давид Хочолава, Даниил Сагуткин, Евгений Чаговец, Юрий Мате;
полузащитники: Вячеслав Танковский, Фред, Бернард, Алан Патрик, Дентиньо, Игорь Кирюханцев, Александр Пихаленок, Владимир Якимец, Дмитрий Топалов;
нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.