Украина

Агент Вадим Шаблий объявил о подписании нового контракта полузащитника Вячеслава Танковского с Шахтером.

На своей странице в Instagram известный украинский агент Вадим Шаблий поведал о том, что его клиент Вячеслав Танковский еще пять лет будет играть в Шахтере.

"Донецкий Шахтер умеет растить молодых футболистов и давать им шанс раскрыть свой потенциал. Вот поэтому неудивительно, что горнякам продлили на пять лет контракт с Вячеславом Танковским.

21-летний хавбек уже вовсю привлекается к играм основного состава и выглядит в этих матчах весьма прилично. Этот контракт показывает, что руководство донецкого Шахтера доверяет своим воспитанникам, а игрок верит, что в футболке Шахтера он сможет прогрессировать", — написал Шаблий.

В прошедшем сезоне Танковский сыграл в пяти матчах за основную команду. В четырех последних турах чемпионата Украины он выходил в старте.