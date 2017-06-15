Украина

Отбывший дисквалификацию за допинг полузащитник Шахтера Фред вернулся в команду.

Бразильский полузащитник Шахтера Фред, уличенный в использовании допинга во время одного из матчей за сборную Бразилии на Копа Америка в 2015 году, прибыл на базу горняков в Святошине.

Как сообщает официальный сайт Шахтера, 15 июня Фред прошел медосмотр вместе с частью своих одноклубников и готов приступить к тренировкам. Начать играть за чемпиона Украины бразилец имеет право с 1 июля.

До 25 июня Шахтер будет находится на своей базе в Святошине, после чего вместе с командой отправится на первый предсезонный сбор в Германию. Стартует сезон для подопечных Пауло Фонсеки 15 июля поединком за Суперкубок Украины против Динамо в Одессе.