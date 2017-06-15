Украина

Паулу Фонсека провел "втягивающую тренировку" для игроков Шахтера.

Донецкий Шахтер вышел из отпуска. Пройдя медосмотр, Горняки переместились на поле базы "Святошин", где провели первую после отпуска тренировку.

Перед ее началом Паулу Фонсека обратился к футболистам с речью, в которой озвучил ближайшие планы. Сама сессия, длившаяся чуть больше часа, носила втягивающий характер: разминка, квадраты, двусторонка на половине поля.



Отметим, Марлос и Бернард прилетят в Киев 17 июня. Предстоящие несколько дней Шахтер будет работать в режиме утренних занятий. До 25 июня чемпион Украины станет готовиться к сезону на столичной базе "Святошин", а 26 июня дончане отправятся на сбор в Германию, где пробудут до 9 июля.