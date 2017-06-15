Украина

Игроки Шахтера вышли из отпуска и собрались на базе в Святошине.

Главный тренер Горняков Паулу Фонсека рассказал об отдыхе команды и подготовке к новому сезону.

"Отпуск был очень короткий. Мы прекрасно понимаем, что наш основной отдых – в декабре и январе. Поэтому возвращаемся к работе мотивированными. Многие ребята еще не вернулись. Но это хорошая возможность посмотреть в деле молодых игроков, предстоящие дни будут полезными как для них, так и для нас", — рассказал Фонсека в интервью официальному сайту Шахтера.

"Наша работа практически спланирована, впереди месяц до Суперкубка. В Германии будет несколько товарищеских поединков. Обычная подготовка, которую мы всегда проводим перед сезоном. За это время воспользуемся моментом, чтобы исправить или подкорректировать физическую готовность ребят. Ну а главное – напомним им, какова идея нашей игры".

"Мы всегда упражняемся с мячом, отрабатываем наш стиль. Сначала будем заниматься оборонительными действиями, после – атакой. Тренируем те элементы, которые хотим видеть в матче. Тем более у нас уже есть преимущество, ведь футболисты знают, чего я хочу".