Шахтер провел первую тренировку после отпуска.
Исмаили, фото фк шахтер
15 июня 2017, 18:40
Защитник Шахтера Исмаили рассказал об отдыхе команды и подготовке к новому сезону.
"Отдыхать всегда хорошо. Несмотря на то что отпуск был коротким, он оказался интенсивным. Ездил вместе с семьей домой в Бразилию, повидался с родными, словом, отлично провел время. Да, хочется отдыхать дольше, но мы все профессионалы и понимаем: впереди очень сложный сезон, мы должны быть полностью готовы к предстоящим вызовам", - рассказал Исмаили в интервью официальному сайту Шахтера.
"Мы обязаны сохранить трофеи, которые завоевали. Ближайшая задача – выиграть Суперкубок Украины. Во-вторых, все футболисты Шахтера хотят достойно показать себя в Лиге чемпионов и продвинуться в главном турнире Европы как можно дальше".
Также Исмаили прокомментировал дебютный гол Тайсона за сборную Бразилии.
"Мы все рады за Тайсона. Отличиться за сборную – очень важный и эмоциональный момент для любого бразильца. Я сразу отправил сообщение с поздравлениями. Желаю ему забить еще много-много голов".