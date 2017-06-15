Украина

Шахтер провел первую тренировку после отпуска.

Защитник Шахтера Исмаили рассказал об отдыхе команды и подготовке к новому сезону.

"Отдыхать всегда хорошо. Несмотря на то что отпуск был коротким, он оказался интенсивным. Ездил вместе с семьей домой в Бразилию, повидался с родными, словом, отлично провел время. Да, хочется отдыхать дольше, но мы все профессионалы и понимаем: впереди очень сложный сезон, мы должны быть полностью готовы к предстоящим вызовам", - рассказал Исмаили в интервью официальному сайту Шахтера.

"Мы обязаны сохранить трофеи, которые завоевали. Ближайшая задача – выиграть Суперкубок Украины. Во-вторых, все футболисты Шахтера хотят достойно показать себя в Лиге чемпионов и продвинуться в главном турнире Европы как можно дальше".

Также Исмаили прокомментировал дебютный гол Тайсона за сборную Бразилии.

"Мы все рады за Тайсона. Отличиться за сборную – очень важный и эмоциональный момент для любого бразильца. Я сразу отправил сообщение с поздравлениями. Желаю ему забить еще много-много голов".