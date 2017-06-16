Украина

Генеральний секретар ФФУ і заступник голови Комітету УЄФА з ліцензування клубів Юрій Запісоцький відповів на питання Football.ua щодо майбутнього кам’янської Сталі в УПЛ.

- Чи є у ФФУ якісь гарантії від Сталі щодо її участі в УПЛ, оскільки атестаційний комітет видав ліцензію клубу?

- Існує чітка процедура надання необхідних документів до атестаційного комітету від клубів, які підтверджують чи претендують на право участі в Прем’єр-лізі. І оскільки ФК Сталь отримав позитивну відповідь за підсумками проведення процедури атестації, то, очевидно, що з наданими клубом документами все гаразд.

- При цьому, чому Сталь отримала атестат, якщо у клуба є суттєві борги?

- Відповідно до статті 50 Регламенту з атестації клубів Прем’єр-ліги України, претендент на атестат повинен довести, що станом на 31 березня року, який передував сезону атестації, у нього не було простроченої заборгованості перед співробітниками за контрактними чи правовими зобов’язаннями, що виникли до 31 грудня минулого року. Наступна така перевірка проводиться 30 червня, і якщо з початку року в Сталі виникли проблеми з боргами, йому надається час на їх вирішення – до 30 вересня.

- Що взагалі відомо ФФУ про ситуацію з майбутнім клуба й чи розглядаються запасні варіанти для можливої заміни Сталі, якщо до цього дійде?

- Читаючи новини на спортивних ресурсах, зустрічав інформацію про те, що ФК Сталь може знятися з Прем’єр-ліги. Мають ці плітки якесь фактичне підґрунтя чи ні – про це можна буде говорити лише після ретельного вивчення відповідних документів. Або після отримання відповіді на це питання від керівництва клубу. Досвід останніх років свідчить про те, що, на жаль, у вітчизняному футболі, як і в економіці, є серйозні проблеми. І в нас достатньо прикладів того, як ще недавно успішні ТОП-клуби сьогодні опинилися на межі виживання. Найближчим часом ми перевіримо всю інформацію щодо вірогідного зняття клубу з Прем’єр-ліги.

- Якщо такі варіанти розглядаються, то Десна – серед претендентів, чи, можливо, ще й Волинь, чи інша команда з Першої ліги?

- Випадки, коли той чи інший клуб заявляє про зняття з Прем’єр-ліги, є форс-мажором. Кожна така ситуація розглядається вищими керівними органами ФФУ окремо.

Football.ua