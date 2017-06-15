Украина

Завершился отпуск игроков и персонала Черноморца.

В четверг, 15 июня, Черноморец начал подготовку к новому сезону. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Моряк собрались на тренировочной базе в Совиньоне и приступили к подготовке к новому сезону. В новом сезоне команде поставлена задача выступить не хуже, чем в предыдущем чемпионате.

Главный тренер Черноморца Александр Бабич запланировал шесть контрольных матчей: 21-го июня с Шерифом (Тирасполь, Молдавия), 25-го — с Жемчужиной (Одесса), 28-го — с Балканами (Заря), 2-го июля — с Реалом Фармой (Одесса), 8-го — с МФК Николаев, 9-го — с ФК Мариуполь. Встречи с Шерифом и Балканами состоятся на выезде, остальные — в Одессе.