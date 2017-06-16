Украина

Защитник Динамо Александар Пантич рассказал о первом полугодии в киевском клубе.

Напомним, что Пантич зимой перешел в Динамо на правах свободного агента из Вильярреала.

"До перехода в Динамо я знал нескольких игроков, которые здесь выступали. Я спрашивал об Украине у Милоша Нинковича и Радосава Петровича, а с Игорем Дуляем (экс-игрок, а ныне тренер Шахтера), мы вообще жили на одной улице в городе Тополи.

Когда я пришел в Динамо, то клуб практически потерял шансы догнать Шахтер и уже выбыл из еврокубков. Очень хотелось если не догнать Шахтер в чемпионате, то хотя бы победить его в кубковом финале. К сожалению, не удалось. Мы потеряли слишком много очков, в то время как Шахтер показывал стабильность в достижении результата. Но в следующем сезоне все будет иначе, легкой жизни Шахтеру я не обещаю.

Самое обидное поражение в Динамо? Финал Кубка Украины. Мы были положительно заряжены на победу, имели хорошие шансы в первом тайме, чтобы забить, тогда и игра складывалась бы по-другому. Вместо этого пропустили в свои ворота в концовке поединка и в итоге уступили", — цитирует Пантича официальный сайт Динамо.

Также футболист рассказал о личных целях в Динамо.

"Каких-то конкретных целей ставить не буду. Но я вижу, как в команде относятся к Домагою Виде, и хотелось бы своей игрой заслужить такой же авторитет среди партнеров и болельщиков".