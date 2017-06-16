Украина

Динамовский защитник Андрей Цуриков ищет новый клуб.

У Андрея Цурикова летом закончился срок аренды в Александрии. Контракт с киевским клубом у футболиста действовал до конца декабря 2017-го года, но Динамо по обоюдному согласию решило предоставить ему статус свободного агента на полгода раньше – 15-го июня.

За киевское Динамо Цуриков сыграл 8 матчей.

Первую часть сезона 2015/2016 Андрей провел на правах аренды в ужгородской Говерле, после чего выступал за греческий Левадиакос. А в прошлом чемпионате снова, на правах аренды защищал цвета Александрии.