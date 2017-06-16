Украина

Полузащитник молодежной команды киевлян Богдан Михайличенко подписал с клубом новое соглашение.

Михайличенко обновил контракт с Динамо, продлив сотрудничество еще на один год.

Предыдущее соглашение Богдана с киевлянами было рассчитано до 2019-го года. Теперь же футболист будет связан контрактом с клубом до 2020-го.

"Я очень рад и счастлив, что продлил контракт и продолжу играть в Динамо", — сказал Богдан.

"Когда мне это предложили, я даже не сомневался. Я согласился, не раздумывая, и сразу подписал документы".

"Буду много работать, чтобы обратить на себя внимание нового главного тренера первой команды Александра Хацкевича и хорошо зарекомендовать себя перед тренерским штабом", — подытожил игрок.