Испанский специалист возглавил Львов после ухода Олега Дулуба.
twitter.com/FCKarpatyLviv
16 июня 2017, 17:00
Львовские Карпаты подписали контракт с испанским наставником Серхио Наварро. Об этом сообщает официальный сайт Львов.
Детали соглашения с испанским специалистом не разглашаются. В тренерский штаб Карпат войдут испанские помощники Наварро — ассистент Иван Медай и тренер по физической подготовке Хосе Пастор.
Отметим, Серхио в течение последних трех сезонов выполнял функции методологического директора испанского Вильярреала.