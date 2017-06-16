Украина

Полузащитники Виталий Гемега и Игорь Жураховский больше не являются игроками Олимпика.

Официальный сайт Олимпика объявил о прекращении сотрудничества с двумя хавбеками.

Гемега и Жураховский покидают клуб, пробыв в нем лишь полсезона. Эти футболисты пополнили Олимпик зимой, но не сумели пробиться в основу. На счету Гемеги 4 матча, Жураховский принял участие лишь в одном.

Дончане в грядущем сезоне попытают счастья в Лиге Европы, где стартуют с третьего раунда квалификации.