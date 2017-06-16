Украина

Агент Гари Меллор рассказал историю о том, как он пытался оформить переход украинского форварда Андрея Ярмоленко из Динамо в Сток Сити.

Британский агент Гари Меллор заявил, что в 2015 году ему удалось убедить Андрея Ярмоленко перейти в Сток Сити, но киевское Динамо отказалось отпускать свою звезду.

"По какой-то причине Ярмоленко вышел на связь с нами (агентством Beswicks) и мы боролись за право представлять его интересы с агентом Поля Погба и несколькими другими агентствами", — цитирует Меллора Stoke Sentinel.

"Мы просматривали его в матче сборной Украины против США, и он продемонстрировал, что обладает всеми необходимыми качествами для игры на высшем уровне и является феноменальным игроком. Все знают, на что он способен, но когда смотришь за ним вживую, он особенный игрок".

"Впервые я отправился в Украину в разгар войны с Россией, когда только что был сбит самолет. Я подумал, что совершаю ошибку, когда оглянулся вокруг и понял, что являюсь единственным пассажиром на борту из Хитроу в Киев".

"Как бы там ни было, я встретился с Андреем и, к счастью, расположил его к себе. В итоге он дал нам разрешение представлять его интересы, после чего я предложил его услуги Стоку".

"По правде говоря, во время нашей первой встречи он больше думал о переходе в Манчестер Юнайтед, а не в Сток Сити или даже Тоттенхэм. Но мы начали обсуждать переход в Сток, и после нескольких встреч его заинтересовал этот вариант".

"Тогда Сток сделал хорошее предложение его клубу, которое должны было активировать сумму отступных в его контракте (порядка 20 миллионов евро)".

"Не буду вдаваться во все подробности, но, думаю, владелец клуба посчитал, что киевское Динамо опозорилось бы на весь мир, продав своего лучшего игрока в Сток Сити".

"Если они его и продадут, то только в клуб уровня Челси или Манчестер Сити".

"Он на 100% был заинтересован в переходе в Сток и я был бы счастлив видеть его в красно-белой футболке. Я считаю, что в Премьер-лиге его ждал бы успех".