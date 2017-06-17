Украина

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о решении проблемы игровых площадок и привлечения детей в футбол.

Павелко отметил, что запуск завода по производству полей даст толчок в развитии футбольной инфраструктуры, что должно поспособствовать развитию детско-юношеского футбола.

"Все то, что не делалось в украинском футболе ранее, необходимо сделать системным. Нужно, чтобы это не было лишь точечным решением", — заявил Павелко в эфире телеканала Футбол 1.

"Сегодня все понимают, что у нас не хватает футбольных площадок. Мы сделали первый шаг — построили завод. В сентябре мы увидим выпуск этим заводом продукции в полном объеме. Запуск и открытие состоялись, наверное, в кратчайшие сроки в истории производств".

"Всем понятно: чтобы дети пришли в футбол, нужны площадки. Но сейчас часто акцент делается на результате. Буквально с первых шагов ребенка в любой детской школе с него требуют победы, тренеры сходят с ума и требуют результат. Из-за этого ломаются судьбы детей, которые могли бы раскрыть свой потенциал при ином подходе", — констатирует президент ФФУ.

Напомним, что Павелко сохранил пост президента ФФУ.