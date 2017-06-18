Украина

Футбольный клуб Мариуполь официально заявил об использовании нового логотипа.

Ранее Ильичевец сообщил об изменении названия на ФК Мариуполь и запустил на официальном сайте голосование, в котором болельщики могли выбрать 1 из 3 вариантов эмблемы клуба.

Практически 2/3 голосов (65%) набрал вариант №3, который был фаворитом и в обсуждениях пользователей Football.ua.

"В выбранном логотипе удачно сочетаются все необходимые элементы нашего города, региона и, конечно же, приазовской футбольной команды. Во-первых, это цвета — синий и оранжевый. Мариуполь — это столица Приазовья и город, где оранжевый цвет ласкового южного солнца встречается с насыщенно синим цветом теплых глубин Азовского моря. К тому же сине-оранжевые цвета давно признаны клубными цветами фанатами нашей команды", — гласит заявление клуба.

"Во-вторых, неформальным символом мариупольской команды считается приазовская Чайка, которая изображена в верхней части эмблемы. Официальный символ Мариуполя (стилизованный якорь) изображен во второй части лого. Наконец, органично в канву нового лого вписан и год основания городской футбольной команды (1960)".

В рамках ребрендинга клуб уже изменил шапку сайта на главной странице (но, к примеру, на странице новостей еще остается старая — http://fcilich.com/news/archive) и адреса страниц в социальных сетях Instagram, Twitter и Facebook. Доменное имя сайта пока что остается без изменений.