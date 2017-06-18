Украина

Динамо не устроило предложение Бешикташа с обменом Домагоя Виды на двух игроков и доплату.

Динамо получило предложение от Бешикташа по трансферу Домагоя Виды. Турецкий клуб предложил в обмен на хорвата Дениса Бойко, Араза Озбилиза и 1 миллион евро.

Такое предложение киевлян не устроило и они не стали его даже рассматривать, сообщают турецкие СМИ. В Динамо рассчитывают выручить за хорватского защитника 9 миллионов евро.

Более того, сообщается, что Динамо предпримет удержать Виду и предложить ему новый контракт, поскольку нынешнее соглашение истекает через полгода.

Ранее сообщалось, что Вида подтвердил договоренность с Бешикташем.