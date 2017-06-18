Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал возможные трансферы луганчан.

В минувшем сезоне команда Юрия Вернидуба заняла 3-е место в турнирной таблице УПЛ и сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Луганчанам нужно усилить состав перед еврокубками.

"Арендованные Петряк, Соболь, Гречишкин, Кулач — покинут клуб. Чайковского и Бонавентуре мы продали. По Липартии не могу пока сказать, буду знать точно 19 июня. На просмотр придут молодые игроки. Надеюсь на то, что найдем с ними общий язык. Каленчук? По нему разговоров не было", — сказал Вернидуб в интервью Футбол 1.

19 июня футболисты Зари выйдут из отпуска и начнут подготовку к новому сезону. С 28 июня луганчане проведут летний сбор в Словении.