Прессс-служба луганской Зари сообщает о том, что стали известны даты, когда каждый клуб УПЛ обнародует свои заявки на чемпионат.

4 июля
Верес Ровно
Мариуполь Мариуполь
Черноморец Одесса

5 июля
Ворскла Полтава
Звезда Кропивницкий
Сталь Каменское
Карпати Львов

6 июля
Заря Луганск
Олимпик Донецк
Александрия Александрия

7 июля
Шахтер Донецк
Динамо Киев

Напомним, что предстоящий чемпионат Украины 2017/18 стартует 16 июля.