Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила график подачи заявок команд Лиги Пари-Матч на предстоящий сезон.
Прессс-служба луганской Зари сообщает о том, что стали известны даты, когда каждый клуб УПЛ обнародует свои заявки на чемпионат.
4 июля
Верес Ровно
Мариуполь Мариуполь
Черноморец Одесса
5 июля
Ворскла Полтава
Звезда Кропивницкий
Сталь Каменское
Карпати Львов
6 июля
Заря Луганск
Олимпик Донецк
Александрия Александрия
7 июля
Шахтер Донецк
Динамо Киев
Напомним, что предстоящий чемпионат Украины 2017/18 стартует 16 июля.