Украина

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила график подачи заявок команд Лиги Пари-Матч на предстоящий сезон.

Прессс-служба луганской Зари сообщает о том, что стали известны даты, когда каждый клуб УПЛ обнародует свои заявки на чемпионат.

4 июля

Верес Ровно

Мариуполь Мариуполь

Черноморец Одесса

5 июля

Ворскла Полтава

Звезда Кропивницкий

Сталь Каменское

Карпати Львов

6 июля

Заря Луганск

Олимпик Донецк

Александрия Александрия

7 июля

Шахтер Донецк

Динамо Киев

Напомним, что предстоящий чемпионат Украины 2017/18 стартует 16 июля.