Украина

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал возможность возвращения в команду легионеров.

Игроки киевского Динамо Жуниор Мораес, Юнес Бельханда и Дьемерси Мбокани в прошлом сезоне покинули Динамо на правах аренды.

31 июня сроки арендных соглашений заканчиваются, и футболисты должны вернуться в стан киевского клуба.

"По идее, в расположении нашей команды они должны оказаться с 1 июля. Но лишь в том случае, если до этого момента у них не появятся предложения, которые устроят и игроков, и Динамо", — говорит наставник Динамо.

"Слухами, как говорится, земля полнится, но на данный момент не подписано никаких соглашений, связанных с их трансфером или арендой", — цитирует слова Хацкевича официальный сайт киевлян.

Напомним, что Александр Хацкевич был назначен главным тренером Динамо в начале месяца, сменив на этом посту Сергея Реброва.